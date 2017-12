Ongeneeslijk zieke Ben (59) had graag van elke klant afscheid genomen

Hij is doodmoe door een gebrek aan slaap, maar wil de regie over het voor zijn gevoel snel naderende afscheid van het leven graag in eigen hand houden. En dus vindt de 59-jarige Ossenaar van Nulandse komaf, die onlangs te horen kreeg dat de artsen niks meer voor hem kunnen betekenen, het fijn dat zijn groentespeciaalzaak aan de Vierhoeksingel helemaal leeg is.

Bijzonder

Toen Ben, de jongste in een gezin van negen kinderen, ruim 35 jaar het pand betrok, was dat het begin van lange werkweken van gemiddeld een uur of zeventig. Dat de uitgezaaide darmkanker nu een punt zet achter het goede leven van de boerenkool zonder stammetje, de hutspot van eigen makelij en de Egyptische boontjes zonder irritant draadje, had Ben graag anders gezien. Vanzelfsprekend. ,,Ik had gehoopt dat me nog een jaar of zeven, acht gegeven was, om pas rond mijn pensioen met een knalfeest de winkel te sluiten. Nee, een opvolger is er niet. En zeg nou zelf: wat is Ben de Bekker zonder Ben?"