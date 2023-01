Onvoldoende overtuigend bewijs: Arnhemmer (32) vrijgesproken van misbruik stiefzoontje (6)

Gemeen­schaps­huis Acropolis in Megen begint in mineur aan nieuw jaar: inbrekers met geld er vandoor

MEGEN - In Gemeenschapshuis Acropolis in Megen is in de nacht van 1 op 2 januari een inbraak gepleegd. De inbrekers gingen er vandoor met een onbekend geldbedrag.

