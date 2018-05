Onweer zet ook in regio Oss straten blank

Niet alleen in de stad Oss was het raak. Ook in Heesch, Geffen en Macharen kwamen straten blank te staan. Het overvloedige regenwater kon niet meteen het riool in. Over eventuele ernstige problemen is nog niets bekend. Her en der liepen mensen de ondergelopen straten in om selfies en foto's te maken. Onder andere in de Kortfoortstraat in Oss maakten sommige automobilisten er een sport van flink te spetteren.