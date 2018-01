'Onze zorgen zijn niet weg', nog steeds twijfels over Zorggroep 't Zicht in Oss

Janneke woonde jaar lang gratis in energiezuinig huis in Oss: hoe beviel dat?

17:08 OSS - Het leven in een radicaal verduurzaamde woning is Janneke Verbruggen uit Oss zo goed bevallen dat ze haar proefwoning van de gemeente koopt. Verbruggen woonde een jaar lang gratis in het hoekhuis uit de jaren zeventig, dat door de gemeente was opgekocht en daarna extreem energiezuinig gemaakt.