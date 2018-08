Ooievaars strijken met tientallen neer op lichtmasten van sportpark in Oss

Op het grootste sportpark van Oss waren maandagavond ongeveer twintig ooievaars te zien. Dat was afgelopen weekend ook al het geval. De langbenen zijn sowieso al jaren niet meer weg te denken uit de buurt van oude zwembad in Oss. Ze zoeken er naar eten en vliegen uit naar de afval-overslag aan de Maaskade of het buitengebied richting Berghem. Ook bij de familie Thijssen in Haren, op de gevangentoren in Megen, op de nesten aan de Oijense Bovendijk en op andere plekken in deze regio zijn de ooievaars tegenwoordig vaste gasten.