Ook in hoger beroep 3 jaar en tbs voor doodrijder van Anouk Schuurmans uit Geffen

B. verzette zich met name tegen de gevangenisstraf voorafgaand aan zijn behandeling in een tbs-kliniek. Hij stelde dat zijn motivatie om aan de behandeling te beginnen mogelijk voortijdig zou wegebben. Ook zouden zijn psychische problemen mogelijk verergeren. Deskundigen verklaarden twee weken geleden tijdens de zitting dat dit niet waarschijnlijk is. B. heeft een antisociale persoonlijkheid met psychopatische trekken. Met behandeling zal dat nooit helemaal weg gaan, stelde een psychiater. ,,We kunnen er hooguit de scherpe kantjes vanaf halen."

De 29-jarige Nijmegenaar reed in de nieuwjaarsnacht van 2017 met veel te hoge snelheid door rood licht op de Ruwaardsingel/Julianasingel in Oss. De met de fiets overstekende Anouk Schuurmans werd geschept. Na het ongeval reed de beschonken B. door. Hij had nog een voorwaardelijke gevangenisstraf boven het hoofd hangen van vijf maanden. Die komt bovenop zijn nieuwe celstraf. Ook moet hij de ouders van Anouk ruim 11.000 euro vergoeding betalen voor de uitvaart en andere kosten.