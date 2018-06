Opbouw culinair festival Foodstock van start in park Oss

Eigenaar van Indiaas restaurant Athiste Mahal in Oss overlijdt plots op 55-jarige leeftijd

11:33 OSS - Nathan Rajagopal, de chef die in zijn restaurant in Oss iedereen liet genieten van Indiaas eten, is dinsdag plots overleden na een hartaanval. De eigenaar van Athiste Mahal werd 55 jaar.