Openbare piano’s verdwijnen uit Nijmegen; initiatiefnemer te druk met zorg

Portier in Nijmeegse Molen­straat mishandeld tijdens nieuwjaars­nacht, vier mannen zitten vast

NIJMEGEN - Een portier van een feestcafé aan de Molenstraat in het centrum van Nijmegen is afgelopen nieuwjaarsnacht mishandeld door vier mannen. Het viertal, in de leeftijd van 21 tot 30 jaar, is nog diezelfde nacht opgepakt door agenten en zit vast.

16:05