Operatie roek: bedreigde nesten worden in Ravenstein uit de bomen gezaagd

Jong horecastel blaast nieuw leven in restaurant 't Putje in Oss

12:18 OSS - Restaurant en zalencomplex 't Putje in Oss krijgt nieuwe uitbaters. Loes Kappen en Olivier Forma zijn de nieuwe eigenaren van de zaak. Het jonge stel is van plan nieuw leven te blazen in het restaurant, dat vanaf volgend voorjaar weer zes dagen in de week open is.