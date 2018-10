Opnieuw lege schappen bij Albert Heijn in Berghem

Steeds meer klanten beklagen zich over misgrijpen op producten bij Albert Heijn in Berghem. Met name buiten de versafdelingen loopt het aanbod zienderogen terug.

,,Wij kunnen bevestigen dat de Albert Heijn franchisewinkel in Berghem op dit moment geen leveringen van houdbare producten meer krijgt", meldt AH-woordvoerster Anoesjka Aspeslagh desgevraagd. ,,Dit is een maatregel die wij uiteraard niet graag nemen. Niet voor de heer Van Noort - eigenaar van deze winkel - en niet voor de medewerkers en klanten van de winkel. Ik kan op dit moment helaas niks zeggen over of en wanneer de levering weer in gang wordt gezet.” Over het waarom van het niet-leveren laat Albert Heijn zich niet uit.

Verstoken

Bij Albert Heijn in Berghem was maandag niemand beschikbaar om uit te leggen wat het opschorten van leveringen voor gevolgen heeft voor de klanten. Verschillende klanten melden echter dat de winkel vanaf deze week ook verstoken zal blijven van verswaren.

Vorig jaar augustus bevond de Berghemse winkel zich in een zelfde situatie. Twee weken lang werden er geen levensmiddelen of andere goederen meer geleverd aan de twee winkels van Van Noort. Naast de supermarkt in Berghem, exploiteerde hij ook een zaak in Leiden. Van Noort en Albert Heijn hulden zich in stilzwijgen, maar gaandeweg bleek dat de franchiser een enorme schuld had opgebouwd bij het hoofdkantoor in Zaandam.

Rechtszaak

Er volgde een rechtszaak in Haarlem, waarbij Van Noort eiste dat de leveringen zouden worden hervat. Uiteindelijk gingen de twee partijen toch weer met elkaar aan tafel. De leveringen werden begin september vorig jaar hervat, maar pas nadat Van Noort zijn winkel in Leiden overdroeg aan Albert Heijn.