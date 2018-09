Oppositie in provincie: dring mestfabriek niet verder aan Oss op

Fantasti­val Oss pakt uit met thema 'food', er komen onder meer acrobati­sche koks

11:10 OSS - Het Osse straattheaterfestival Fantastival heeft dit jaar als thema 'loves food'. Het festival zondag in het centrum van Oss sluit hiermee aan bij het Brabantse thema 'We are food'. Brabant is dit jaar ‘Europese Regio van de Gastronomie’. Het hele jaar staat in het teken van gastronomie, duurzaam en gezond eten.