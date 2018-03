Oppositie Oss neemt wethouder onder vuur over wijkregisseur

OSS - Zorgwethouder Annemieke van de Ven had donderdag een lastige avond in de gemeenteraad van Oss. Vier oppositiepartijen namen haar flink onder vuur over haar plannen met de wijkregisseur voor de Schadewijk. Na alle kritiek draaide CDA-wethouder Van de Ven bij en beloofde ze dat de wijkregisseur niet verdwijnt voordat de politiek over de vertraagde evaluatie van de functie heeft gesproken.

De Osse politiek trok twee jaar geleden 90.000 euro uit voor de aanpak van jeugdproblematiek in de Schadewijk. Met dat geld werd onder meer de wijkregisseur aan het werk gezet. De proef is officieel al voorbij, maar de gemeente heeft haar evaluatie nog niet klaar.

SP, Beter Oss, PvdA en GroenLinks vroegen daarom de functie minimaal tot 1 augustus overeind te houden, zodat de nieuwe gemeenteraad met de evaluatie in de hand een besluit kan nemen over de toekomst van wijkregisseur Daniëlle van Tilburg.

Onzekerheid

Wethouder Van de Ven wilde daar niet aan en vond dat de evaluatie leidend moest zijn. De vier oppositiepartijen waren bang dat het dan te laat is om daar als gemeenteraad nog een rol in te spelen, omdat de volgende vergadering pas in mei is.

,,Is de wijkregisseur dan al niet ruchtsichlos ontslagen?", vreesde Joop van Orsouw (Beter Oss). Hij haalde hard uit naar wethouder Van de Ven. ,,U gaat slecht met mensen om. U laat mensen in onzekerheid terwijl u zelf onzeker bent in deze. Zeer treurig."