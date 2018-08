Opsporing Verzocht toont camerabeelden van dader aanslag café 't Berghje in Oss, exploitant beloont gouden tip

De politie is op zoek naar mensen die de dader in die nacht van 14 op 15 augustus aan het werk hebben gezien. Op de camerabeelden is te zien dat een man eerst langs het pand loopt, tien minuten later vervolgens terugkomt, iets neerlegt en wegvlucht. Net buiten beeld legt hij het explosief neer. De dader vlucht weg via de Burgemeester van den Elzenlaan in Oss. Van Santen: ,,En voor iedereen uit Oss en omgeving even een herinnering: dit was de dag voor het begin van de kermis."