Opstand in Oss, maar geen poot aan de grond

Het thema voor deze Maand van de Geschiedenis is 'opstand'. Natuurlijk gaat de aandacht dan uit naar de Nederlandse Opstand (1568-1648) tegen de Spanjaarden of naar de minder goed afgelopen opstand van de Bataven tegen de Romeinen in de eerste eeuw van onze jaartelling (68-70). Maar evengoed naar de feministische golven in de negentiende en twintigste eeuw en de rebellie van de opstandige jeugd in de achter ons liggende jaren zestig en zeventig.