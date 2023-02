Optocht Lithoijen heeft niet te lijden onder coronatijd

Oss wil af van overvolle rijtjeshui­zen en zet in op centrale locaties voor arbeidsmi­gran­ten

OSS - Oss wil de huisvesting van arbeidsmigranten veel centraler aanpakken. Niet meer op een kluitje in een gewoon rijtjeshuis, maar op grotere locaties in of om de stad. Vanuit het bedrijfsleven wachten zo’n drie initiatieven op goedkeuring.