Opvarenden veerpont Lith: 'We zagen die boom aankomen en hoorden toen een doffe klap'

Toch was de situatie meer dan hachelijk. Rijkwaterstaat had net voor het incident de stuw bij Lith open gezet, waardoor het water in hoog tempo steeg en hard stroomde. Bij dat openzetten van de stuw is waarschijnlijk ook de boomstam vrijgekomen die een paar honderd meter verderop met de pont botste. ,,We dachten nog even dat het net goed zou gaan, maar toen hoorden een een doffe klap", vertelt Sebastiaan Kuijpers.

De pont schoot los en de opvarenden hoorden hoe de veerman direct daarna een aantal noodsignalen gaf met de scheepshoorn. Vervolgens werd iedereen geïnstrueerd uit de auto te komen. De pont draaide een paar keer om zijn as op het water. ,,Toen ben ik toch maar een paar reddingsvesten gaan halen voor de kinderen", vertelt Jikke Knipping. Zij was met drie kleine kinderen op weg van haar woonplaats Alphen naar haar geboorteplaats Lith.

Volledig scherm De zes volwassen opvarenden van de losgeslagen veerpont in de brandweerkazerne van Lith, waar ze werden opgevangen. © Peter van Erp

De veerman wierp een anker uit om de pont vaart te laten minderen, maar de kabel waaraan deze zat bleek niet berekend op de krachten die hier in het spel waren. De kabel knapte. Gelukkig kwam er hulp vanaf de wal. Twee 'sterke mannen' waren in een bootje toegesneld en hadden een touw naar de pont geworpen. Daarmee sleurden ze het vaartuig naar de kant. Na een minuut of 20 kwam er een einde aan het avontuur.