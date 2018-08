Organisatie blaast Pinksterraces Oss alweer af, maar weigert handdoek te gooien

Oorzaak brand in Petjesbar na jaar nog steeds niet duidelijk

9 augustus OVERLANGEL - Precies een jaar nadat de Petjesbar in Overlangel door een grote brand werd verwoest, is nog steeds niet duidelijk wat de oorzaak was. Hoewel kort erna geruchten de kop opstaken dat het populaire café wellicht moedwillig in brand was gestoken, laat de politie weten dat het onderzoek nog steeds niet is afgerond.