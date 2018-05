Organisatie trekt stekker vroegtijdig uit Muziekboulevard in Eikenboomgaard Oss

Osse Eikenboom­gaard dreunt niet hard zo als op Heuvel en in Kerkstraat

10 mei OSS - Het was een gevalletje 'op eieren lopen' voor de organisatie van de Muziekboulevard in Oss. Angstvallig hielden horecabazen en evenementenmannen op hemelvaartsmiddag en -avond de fijngevoelige decibelmeters in de gaten, om te checken of de afgesproken normen niet overschreden zouden worden.