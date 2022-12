Orion laat zich in beker verrassen door derdeklasser

De thuisploeg had veel de bal, maar kwam niet tot grote kansen. Wel werden er in de slotfase twee doelpunten afgekeurd. Goals van Marco Loen (hands) en Sid Hermens (duel met de doelman afgefloten) telden niet. ,,Dit was niet onze beste wedstrijd”, zei Orion-trainer Jeroen van Haaren. ,,Teleurstellend, want we waren graag doorgegaan in de beker.”