Oss bedankt veteranen met eigen concert in de Lievekamp

Inbrekers­ben­de stal voor tienduizen­den euro's aan speelgoed en parfum in Oss

11:17 DEN BOSCH/OSS - De politie greep eind vorig jaar vier mannen in de kraag die vlak daarvoor voor 18.000 euro aan speelgoed hadden gestolen bij een inbraak aan de Rossinistraat in Oss. Nu blijkt dat dezelfde groep verantwoordelijk is voor nog veel meer inbraken in Oss en omgeving.