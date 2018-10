Oss draaide terecht woonwagen van 'hennep-oma' half jaar op slot

Laatste serie woningen in Piekenhoef in de verkoop

11:11 BERGHEM - Nog even en nieuwbouwwijk Piekenhoef in Berghem is vol: zaterdag 3 november gaan de laatste woningen in deze wijk in de verkoop. Het gaat om diverse types rij- en hoekwoningen, patiobungalows en tweekappers die verrijzen in deze buurt aan de rand van Berghem en natuurgebied Herperduin.