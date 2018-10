Oss en Den Bosch plaveien pad voor de otter

Wat moet er gebeuren om dodelijke aanrijdingen met otters in deze regio zoveel mogelijk te voorkomen? Dat gaat ARK Natuurontwikkeling voor de gemeenten Oss en Den Bosch in kaart brengen. ,,Als de otter zich in Brabant vestigt is Oss waarschijnlijk de eerste gemeente", meent Jos van Oorschot van de gemeente Oss. ,,De dieren zaten al in de Gelderse Poort bij Nijmegen en onlangs is daar nog een koppeltje uitgezet. In het voorjaar is er ook al een otter waargenomen bij de Hemelrijkse Waard, al is dat formeel niet bevestigd."