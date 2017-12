Oss gaat raddraaiers weren: gebiedsverboden tot wel twaalf weken

De gemeente Oss maakt het voor zichzelf makkelijker om lastpakken een tijdelijk gebiedsverbod op te leggen. Wie voor problemen zorgt in de kroeg, op straat of langs het veld kan daarom sneller worden geweerd. In eerste instantie voor een 'afkoelperiode' van 24 uur. Bij herhaaldelijke overlast tot wel twaalf weken lang.

In eerste instantie geldt een gebiedsverbod voor één dag. Gaat iemand binnen het jaar nogmaals in de fout, dan kan een verbod worden opgelegd voor zes, acht of twaalf weken. De duur is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Het voorhanden hebben van vuurwerk valt bijvoorbeeld in de eerste categorie, het voorhanden hebben van een vuurwapen in de laatste. Wie zich niet aan het gebiedsverbod houdt, kan een geldboete krijgen. Of een gevangenisstraf van maximaal drie maanden.