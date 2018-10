Oss haalt bronzen kunstwerk weer onder asfalt vandaan

Kunstenaar Han Klinkhamer uit Demen is blij dat de stenen weer zichtbaar zijn. ,,Het is allemaal keurig netjes hersteld. Heel fijn. Het was toch een vreemde situatie waarin we waren beland." In augustus dit jaar bleken de stapstenen plotseling onder bitumen verdwenen. Volgens de gemeente Oss was dat gebeurd in samenspraak met de kunstenaar. Door de stenen gedeeltelijk te bedelven, zouden ze in de loop der jaren door slijtage van het asfalt weer langzaam 'ontdekt' worden.

Klinkhamer toonde zich direct na uitvoering van het werk geschokt. ,,Dit is gewoon lomp! Ik heb er geen goed woord voor over." Na gesprekken met de gemeente werd besloten om de zaak terug te draaien. De nieuwe asfaltlaag is in zijn geheel verwijderd, waarna een dunnere laag rond de stapstenen teruggestort. ,,We hebben samen de conclusie getrokken dat dit de beste oplossing is", aldus Klinkhamer.

Struikelen