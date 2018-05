Oss haalt grijze kliko toch niet minder vaak leeg

OSS - Het voorstel om de grijze kliko nog maar eens in de vier weken te legen, belandde donderdagavond in de prullenmand. Op de SP na zag een enkele partij heil in die maatregel om de hoeveelheid restafval in de gemeente Oss terug te dringen.

,,Jonge gezinnen redden het nu al niet", bracht Hilde de Wit in namens de VVD. Ook andere partijen hielden pleidooien om de grijze container een keer in de drie weken leeg te blijven halen. Afvalwethouder Johan van der Schoot verbond daar zijn conclusies aan en stelde nieuwe maatregelen voorlopig uit. ,,Ik proef weinig enthousiasme, er is geen draagvlak. Dan moet je het ook niet doen, denk ik."

De bestuurder had gedacht het beleid in september al te verscherpen, maar weet sinds donderdagavond dat dat sowieso nooit voor 2019 gebeurt. In de tussentijd wacht hij op de resultaten van onderzoek naar nascheiding. Daar praat de politiek waarschijnlijk in het najaar over door.

Oranje kliko

Het ging in het debat ook over de container met oranje klep voor pmd-afval waar Geffen al jaren mee proefdraait. Van der Schoot wilde die kliko vanaf september terughalen omdat er te veel ander afval in belandt, maar ziet daar na protesten voorlopig van af. Hij gaat nu eerst met de dorpsraad kijken of voorlichting kan voorkomen dat er verkeerd afval in deze kliko terechtkomt. Er komen onder meer stickers met informatie voor op de container.