Oss haalt na bijna 60 jaar (!) fout uit straatnaam in Geffen

De straat is in 1960 vernoemd naar de in dat jaar overleden pastoor Johannes van der Kamp. Met een r dus, maar die ontbrak al die tijd in de officiële straatnaam. De ommissie kwam afgelopen jaar aan het licht dankzij Ruud Verhagen. De fanatieke amateurhistoricus van heemkundewerkgroep Vladerack kaartte de fout aan in een verhaal dat hij schreef voor periodiek Auw Neijts.