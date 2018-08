Oss hijst de vlaggen voor Effe noar Geffe

Trudy van der Graaff steunt Maarten van der Weijden vanuit zwembad in Oss

8:57 OSS - De Osse Trudy van der Graaff duikt vandaag, maandag 20 augustus, toch het water in om twee kilometer te zwemmen als steun voor Maarten van der Weijden. Echter niet in het kielzog van de Waspikse zwemmer in het open water van Friesland, maar in het wedstrijdbad van de Osse zwemclub Arethusa.