Oss Kamerlid René Peters kijkt zijn ogen uit op eerste Prinsjesdag: 'Ik ben nog nooit in de Ridderzaal geweest'

Reactie op bezorgde brief over windmolens doet dorpsraad Berghem deugd

12:07 OSS/BERGHEM - Dorpsraad Berghem heeft het gevoel dat de gemeente serieus omgaat met zorgen over een windmolenpark ten noorden van bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer. Het adviesorgaan kreeg een uitgebreide reactie op een brief die het in juli schreef. ,,Er wordt wel degelijk naar ons geluisterd", zegt voorzitter Eric Remmerswaal.