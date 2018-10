Oss kijkt of er ruimte is voor tweede crematorium

Joop van Orsouw, die toen nog met Beter Oss in de oppositie zat, dacht en denkt daar heel anders over. Hij heeft de portefeuille van Wagemakers overgenomen en wil Yarden wel de kans geven om de crematoriumplannen te verwezenlijken. Nu heeft het voltallige college van B en W het licht op groen gezet voor een vervolgonderzoek. Uit dat onderzoek moet blijken of er in Oss ruimte is voor een tweede crematorium en of landgoed Hissehaag aan de Willibrordusweg een geschikte locatie is.