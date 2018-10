Oss komt samen: een stadion vol verdriet, een stad vol kracht

REPORTAGEOSS - De zakdoeken kwamen maandag tevoorschijn in het voetbalstadion van TOP Oss. Daar keken honderden stadsgenoten op een groot scherm naar de herdenking in theater De Lievekamp en deelden ze hun verdriet over het bakfietsdrama.

Fanny Beset weet helaas hoe het voelt om onverwacht een kind te verliezen, vertelt ze voor de nog dichte poort van het Frans Heesen Stadion in Oss. Hier start later die middag de openbare herdenking van de vier kinderen die zijn omgekomen bij het bakfietsongeval. Bezoekers kunnen op een beeldscherm in het stadion live meekijken met de besloten ceremonie in het theater, een paar kilometer verderop.

Het drama maakt veel los, ook bij Fanny. Zij denkt veel aan de betrokken ouders en aan haar eigen tienerzoon die ze al twee jaar moet missen. ,,Het verdriet komt heel hevig terug nu. Ik ben er letterlijk misselijk van geweest. En nog." Door deze maandag bij de herdenking te zijn, wil ze nabestaanden laten zien dat zij niet alleen zijn.

Volledig scherm © ANP

'Niet zwaaien'

Aan de andere kant van het stadion staan leerlingen van basisschool De Korenaer klaar om naar binnen te gaan, om hun vriendje en vriendinnetjes van school te herdenken. De kinderen dragen groene shirtjes en krijgen een korte instructie mee van een begeleidster. ,,Jullie zitten straks in het vak voor de pers, maar het is niet de bedoeling dat je gaat lachen en zwaaien naar de camera’s.”

Volledig scherm Leerlingen van de Korenaer verzamelen voor de herdenking bij het stadion in Oss. © Wouter van Assendelft

Na de leerlingen loopt ook Lilian Marijnissen naar binnen. Zonder camera’s of poespas om haar heen, daar past ze voor. Ze is hier niet als leidster van de SP, zegt ze, maar als aangeslagen Ossenaar die letterlijk om de hoek van de getroffen school woont.

'Oss bedankt Nederland'

In het Frans Heesen Stadion is het voor aanvang van de herdenking minder druk dan verwacht. Van de 4561 stoelen, zijn er zo'n 650 bezet. De oproep van de gemeente aan mensen van buiten om niet naar Oss te komen, heeft effect.

Op de tribunes hangen spandoeken van de gemeente met de boodschap ‘Oss bedankt Nederland’. Op het veld, in de zestien, staat een groot podium met het beeldscherm. Theatermaker Peter van Aar heet bezoekers welkom vanaf het veld. De woordkunstenaar houdt het kort. ,,Wat heb je aan woorden op deze momenten? Misschien zegt de stilte wel veel meer”, stelt hij, voordat het speciale herdenkingslied ‘Hou Elkaar Vast’ het stadion vult. Maker Pieter van Schooten zit in de dug-out en hoort dat het goed is.

Volledig scherm © Van Assendelft Fotografie Boven in zijn eigen skybox zit de naamgever van het stadion, Frans Heesen. Met een sigaar tussen zijn lippen: ,,Dit is een moeilijk moment. Niet alleen voor Oss, maar voor heel het land.”

Troost

De beelden vanuit het theater maken indruk in het stadion. Op de tribune vloeien tranen bij de verhalen over de vier kinderen,en bij de liedjes van Vajèn van den Bosch, Jim Bakkum en de jeugd van BrabantTalent. Een moeder deelt haar zakdoek met haar dochtertje. Een vrouw zoekt troost bij het hondje op haar schoot. Ook in het vak waar de pers moet zitten, is niemand van steen.

Volledig scherm © Van Assendelft Fotografie

Burgemeester Wobine Buijs verwijst in haar afsluitende toespraak in het theater naar een eerdere herdenking in het stadion, op de vrijdag na het ongeval. TOP Oss trof toen Sparta en samen herdachten ze de slachtoffers. ,,Wat zijn we de voetbalsupporters en de -spelers dankbaar dat ze stil bleven staan bij het ongeluk. We konden zien dat sport verbroedert. De spandoeken verwoordden onze onmacht.”

'Alles is gezegd'

Na anderhalf uur vol verhalen en liedjes, verdwijnt de beeldverbinding met het theater en verschijnt de boodschap 'Oss komt samen' op het scherm. ,,Alles is gezegd, gezongen en we zijn stil geweest”, vat presentator Van Aar samen. ,,Voor straks wel thuis en hou elkaar heel veel vast."

Het stadion loopt leeg. Buiten staan cameraploegen klaar om bezoekers naar reacties te vragen. 'Mooi' en 'indrukwekkend' zijn de woorden die het vaakst klinken. Zingende liedjesschrijver Van Schooten gebruikt ze ook. De vader van twee heeft in de dug-out meerdere keren zijn verdriet weggeslikt. Marijnissen lucht haar hart op Twitter. 'Een stadion vol verdriet. Een stad vol verdriet. Een gemeenschap vol kracht. Prachtige woorden van Osse burgemeester Buijs.’