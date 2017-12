Oss koopt en sloopt oud V&D-gebouw samen met bouwbedrijf Van Wanrooij

GroenLinks Oss schuift Dolf Warris opnieuw naar voren als lijsttrekker

12:21 OSS - De kandidatencommissie van GroenLinks in Oss heeft Dolf Warris opnieuw voorgedragen als lijsttrekker van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Hij trok de kar ook al tijdens de vorige verkiezingen. Warris is momenteel het enige raadslid van GroenLinks in Oss.