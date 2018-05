Oss legt zich neer bij planning voor verbreding fietspad Kennedybaan

Er werd donderdag iets meer duidelijk over de planning van het werk. De provincie presenteert nog dit jaar het ontwerp voor de weg, met fietspaden aan beide zijden van de weg. De komende jaren worden gebruikt voor het verwerven van grond en het aanpassen van het bestemmingsplan. In 2022 kan de schop in de grond.

Beterschap

De provincie erkent dat de smalle fietspaden langs de Kennedybaan tussen Oss en Lith niet meer van deze tijd zijn. Ze belooft beterschap en combineert de klus met groot onderhoud aan de weg. Dat kost minder geld en levert maar één keer overlast op, zo is het idee. Er loopt inmiddels een studie naar de beste en veiligste oplossing voor de Kennedybaan.

De Osse politiek doet al jaren pogingen om het proces te versnellen maar vangt bot. Adrie Geerts (SP) vroeg zich tijdens een commissievergadering af of de gemeente nog iets voor elkaar kan krijgen door de knip te trekken. Demissionair wethouder Gé Wagemakers vraagt zich af of het überhaupt sneller kan dan 2022, gezien al het werk dat nog moet gebeuren. Hij doelde onder meer op het verwerven van grond en het aanpassen van het bestemmingsplan. Wagemakers baalde dat hij in de afgelopen 3,5 jaar niet meer schot in deze zaak kreeg.

Overname

De demissionair wethouder meldde begin mei dat hij niet ingaat op het aanbod van de provincie om te praten over een overname van de Kennedybaan (N625) in Oss. Dat leek in eerste instantie opmerkelijk, omdat de bestuurder zélf bij de provincie had gevraagd of overname van het stuk provinciale weg mogelijk was, in de hoop dat de gemeente daardoor sneller iets kon doen aan de gevaarlijk smalle fietspaden langs een deel van de weg.