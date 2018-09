Oss mag drugswoning in wijk Mettegeupel sluiten

DEN BOSCH/OSS - De burgemeester van Oss mag drie bewoners van een huis in de buurt Mettegeupel drie maanden lang de toegang tot hun woning ontzeggen. Dat besloot de bestuursrechter in Den Bosch.

In het pand troffen politiemensen juni van dit jaar een hennepkwekerij met 165 planten aan. De stroom voor de assimilatielampen van de wietplantage werd illegaal afgetrapt. De kwekerij had een 'bedrijfsmatig karakter' en het illegaal aftappen van het stroom had brandgevaarlijke situaties op kunnen leveren.



De bewoner van het huis had gevraagd om de sluiting af te wenden vanwege de ziekte van zijn vrouw. De gemeente zou bovendien verzuimd hebben om de 18-jarige dochter direct te vragen om een 'zienswijze'. De rechtbank wees die bezwaren af: van 'onzorgvuldig handelen was geen sprake'. Er was 'geen verplichting' om iedere volwassen bewoner 'afzonderlijk aan te schrijven'.

Onvoldoende