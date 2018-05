Oss niet tevreden met VVV: 'Onvoldoende waar voor ons geld'

VVV-directeur Rein de Laat geeft toe dat er na het vertrek van de Osse coördinator een gat is gevallen in de organisatie. ,,Inmiddels hebben we een nieuwe coördinator aangesteld en worden de bezettingsproblemen opgelost." De Laat heeft er vertrouwen in dat hij met de wethouder tot een vergelijk komt over de inzet van de VVV voor Oss in de komende jaren. ,,Voor je kunt oordelen over resultaten, moet je eerst weten welke doelen je wilt bereiken. Daarover moet meer duidelijkheid komen. Oss heeft veel te bieden, maar een heldere marketingstrategie ontbreekt tot op heden."