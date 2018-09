Oss oogst lof en hoon voor groeistop geitenhouderijen

Piet Coolegem legt voorzitter­schap Voedsel­bank Oss neer

10:11 OSS - Bert Elberse is de nieuwe voorzitter van de Voedselbank voor Oss en Omgeving. Per 7 september volgt hij Piet Coolegem op. Deze heeft bijna 4,5 jaar leiding gegeven aan de Osse Voedselbank. In deze periode is de stichting een professionele organisatie geworden.