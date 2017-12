Oss proeft Menu van Morgen met 10 gram vlees

Nieuwe poging Oss om wonen boven winkels te stimuleren

5 december OSS - In 2008 was de stimuleringsregeling geen succes. Negen jaar later doet het gemeentebestuur van Oss een nieuwe poging om pandeigenaren in het centrum te verleiden tot verbouwingen om nieuwe woonruimte te scheppen. Er is drie ton voor uitgetrokken.