Oss riep Twitteraars op het matje na lompe berichten over kermisfeesten

Kermiswethouder Thijs van Kessel sprak tijdens de commissievergadering van donderdagavond voor het eerst over de zogenoemde ‘ordegesprekken’. Hij benadrukt dat het niet ging om concrete bedreigingen, eerder om onbeschoft en lomp gedrag. De teksten gingen echter zó ver dat Oss een gesprekje op het gemeentehuis noodzakelijk achtte. In de meeste gevallen werden de bewuste teksten na afloop van Facebook of Twitter verwijderd. Volgens Van Kessel zijn hooguit tien Ossenaren op gesprek geweest.

De feesten in de Eikenboomgaard gingen afgelopen zomer voor het eerst in dertien jaar niet door. De rechter verbood het draaien van muziek op straat, waarna de organisatie de stekker uit het evenement trok. Met de uitspraak kwam de rechter tegemoet aan twee bewoners van de centrumstraat die al jaren last hebben van de luide muziek voor hun deur. De uitspraak leidde tot hevige discussies op straat en online.

Beroep

De wethouder bevestigde verder dat de gemeente definitief in beroep gaat tegen een eerdere uitspraak over de kermisfeesten. Daarmee wil Oss niet zo nodig alsnog haar gelijk halen. Eerder wil het horen wat er moet gebeuren om nieuw evenementenbeleid wél stand te laten houden in de rechtszaal. Ongeacht de uitkomst van het beroep wil Van Kessel nog dit jaar met de raad in discussie over nieuw beleid. Daarin moet meer rekening worden gehouden met bewoners van het centrum. Met de horeca wordt intussen al nagedacht over een nieuwe invulling van de kermisfeesten.