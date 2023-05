Oss stelt nieuwe parkeernormen vast: minder plek voor auto’s, meer voor fietsen

Wangedrag in amateur­voet­bal steeds heftiger, binnen én buiten de lijnen: ‘Tijd voor voetballo­ze zondag als signaal’

Een massale knokpartij tussen supporters en spelers. Een scheidsrechter die eerst wordt geduwd en later bespuugd. Het is de oogst van één luttele speelronde in het regionale amateurvoetbal afgelopen weekeinde. Het gaat, zeker dit seizoen, bijna wekelijks goed mis binnen en buiten de lijnen. ,,We hebben met elkaar een verrotte cultuur gecreëerd.”