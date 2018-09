Oss stelt tijdelijk eenrichtingsverkeer in bij gedenkplaats spoordrama

Column Hoe dan ook raakt Geffen met die andere meubelwin­kel aan de Dorpstraat wéér een zaak kwijt

10:34 OSS - Het is niet zo dat ze een hardcore Margriet Meubelen-klant is, maar, zo stelt de 52-jarige Anita Rovers, 'wat we in Geffen kunnen kopen, dat doen we ook'. Onlangs schafte ze met haar moeder van 88 nog een bank aan, 'op dit voor ons moeder vertrouwd adres'. ,,Letterlijk de eerste de beste."