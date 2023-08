Oss trekt claim op grond rond Gewandeweg in

Vinder Vorsten­graf Oss: ‘Straks steken die messentrek­kers me nog overhoop’

OSS - Het is 13 februari 1933 als Toon van Dreumel met zijn schop op de Osse heide op iets hards stuit. Hij meent goud te zien. Maar in plaats van vreugde voelt hij angst. ,,Net nou ik bij die messentrekkers ben. Straks steken ze me nog overhoop. Ik zeg mooi niks.”