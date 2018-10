Oss wil komende jaren weer stevig gaan groeien met 600 huizen per jaar

Liep de woningmarkt een paar jaar geleden nog vast op een gebrek aan vraag, anno 2018 nekt een tekort aan beschikbare woningen op steeds meer plekken de verkoop. Ook in Oss is de behoefte aan betaalbare woningen inmiddels groter dan het aanbod. Het gemeentebestuur kijkt weer serieus naar uitbreiding van de stad Oss, nu inbreidingslocaties als het Sibeliuspark en Mettegeupel-Oost in rap tempo bebouwd worden.

Volgens provinciale prognoses zou Oss 400 woningen per jaar moeten bouwen om in de vraag te voorzien. Maar de gemeente denkt zelf dat dit aan de voorzichtige kant is en steekt in op 600 nieuwe huizen per jaar. Volgens het gemeentebestuur is er een inhaalslag nodig, nadat Oss er in de crisisjaren voor koos om fors minder te bouwen dan de provincie als aanbeveling gaf.