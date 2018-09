Oss wil volle kracht vooruit met windmolenpark in polder

VIDEO Buurtbewo­ners voorkomen autobrand in Oss

8:29 OSS - Omwonenden in de Vivaldistraat in Oss hebben in de nacht van donderdag op vrijdag voorkomen dat een auto in brand werd gestoken. Onbekenden probeerden een auto in brand te steken, maar omdat de omwonenden de vlammen snel wisten te doven, werd voorkomen dat de auto vlam vatte.