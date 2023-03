Oss wil woonwagen Anton R. ontruimen na diens ‘schijnhuwelijk’ met bijna veertig jaar oudere vrouw

Wandelaars schrikken: pittoresk wandelpad in Oss is ineens een brede laan

OSS - Het was een schilderachtig wandelpad van de Osse kom naar natuurgebied Ossermeer. Maar het pad is door een rigoureuze snoeibeurt van de houtsingel veranderd in een brede laan. Geschrokken wandelaars beklagen zich bij Landschapsbeheer Oss.