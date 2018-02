Oss zet bewakingscamera's neer na dubbele brandstichting in Asterstraat

OSS - Burgemeester Wobine Buijs laat bewakingscamera's plaatsen in de Narcishof en de Asterstraat in Oss. Dat doet ze naar aanleiding van de dubbele brandstichting van afgelopen week in de Asterstraat, waar tot twee keer toe dezelfde woning op de korrel werd genomen.

In de eerste nacht was een auto het mikpunt. De Mercedes stond op de oprit van het huis geparkeerd en brandde deels uit. Vier nachten later was de woning zelf het doelwit, maar bleef de schade beperkt tot een zwartgeblakerd rolluik.

'Lange geschiedenis'

In haar besluit spreekt de burgemeester van een 'nieuw incident in een strafrechterlijke casus met lange geschiedenis. In deze casus is ook een woning uit de Narcishof relevant, die hemelsbreed 150 meter verderop ligt'. Buijs bevestigt hiermee de link met Bianca van der H. Zij overleefde in 2015 een aanslag op haar leven in haar eigen woning aan de Narcishof. Van der H. is de weduwe van de in 2008 geliquideerde Hans van Geenen.

Het huis aan de Asterstraat wordt bewoond door de ouders van Van der H. en haar zus, van wie de aangestoken auto was. Burgemeester Buijs meldt in haar besluit over de branden: 'Dit leidt tot een groeiende onrust in de buurt. Doel van het plaatsen van tijdelijk cameratoezicht is om dergelijke ongewenste situaties in de toekomst te voorkomen.'

Speelveldje

Het getroffen huis ligt pal voor een speelveldje aan de Asterstraat. 'Er zijn bewoners in de wijk die hun kinderen daar niet durven te laten spelen in angst voor wat komen gaat', staat te lezen in het besluit van de burgemeester. 'Bij eventuele nieuwe gebeurtenissen loopt de omgeving al snel gevaar en bestaat de kans dat omwonenden onbedoeld betrokken raken.'

De burgemeester nam haar besluit in afstemming met politie en justitie. Zij noemt het tijdelijke cameratoezicht noodzakelijk. Het besluit loopt tot 2 april van dit jaar en bij de camera's komen borden te staan. Tegenstanders van het cameratoezicht kunnen nog bezwaar maken bij de gemeente.

Arrestatie

De brandstichtingen op het ouderlijk huis van Bianca van der H. volgen op de arrestatie van Martien Reuvers eerder deze maand. Reuvers wordt er door justitie van verdacht de opdracht te hebben gegeven voor de poging tot moord op Van der H. Voor deze moordpoging werd vorig jaar al de tbs'er Marco F. aangehouden. Hij zou Van der H. in 2015 in haar eigen woning aan de Narcishof hebben beschoten.

Van der H. raakte bij deze aanslag slechts lichtgewond. Reuvers, die er geen probleem mee heeft dat zijn naam in de media wordt vernoemd, werd enkele dagen na zijn aanhouding weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Hij blijft voor justitie nog wel verdachte in deze zaak.

Meer branden