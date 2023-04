Oss zet vaart achter verstofte bouwplannen in de Ruwaard: ‘In mooie plaatjes kun je niet wonen’

Veghelaar (63) weet zelf ook niet hoe hij dodelijk ongeluk veroorzaak­te: ‘Nog steeds onbegrijpe­lijk’

DEN BOSCH/ UDEN - ,,Opeens was die fietsster daar. Het is mij nog steeds een raadsel, waarom ik haar niet zag.” Dat vertelde een 63-jarige automobilist uit Veghel vrijdag tegen de rechtbank in Den Bosch. De BMW-rijder botste op 30 mei 2022 in Uden tegen een 72-jarige vrouw uit Veghel. Het slachtoffer overleefde het ongeval niet.