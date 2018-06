Oss zoekt nieuwe plek voor oude ziekenhuispoort met herstelde timpaan

OSS - De oude ziekenhuispoort is te broos om haar in de buitenlucht terug te plaatsen. Er staat daarom definitief een streep door de beoogde locatie buiten bij de kapel op het voormalige ziekenhuisterrein in Oss. De gemeente zoekt een alternatieve plek om de poort neer te zetten.

Het verplaatsen van de poort ging in november 2016 flink mis. De timpaan, een sierlijk driehoekig deel van de poort, glipte uit de stroppen en spatte op de grond kapot. Het onderdeel is in de afgelopen anderhalf jaar door het Utrechtse bedrijf 'Door Meesters In' hersteld. De renovatie is klaar en goedgekeurd, onder anderen door een natuursteenspecialist van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Monument

De oude poort is een gemeentelijk monument en is officieel eigendom van BrabantWonen. Die nam samen met ontwikkelaar AM de herontwikkeling van het voormalige ziekenhuisterrein voor haar rekening. Mede door de renovatie is de ziekenhuispoort uit 1913 te kwetsbaar voor een terugkeer in de buitenlucht. Het werk ligt voorlopig in de opslag van het Utrechtse bedrijf.

Samen met de werkgroep Industrieel Erfgoed wordt gezocht naar een geschikte plek om het voor Ossenaren bekende beeld elders terug te plaatsen. Er is op dit moment nog niet meer bekend over potentiële locaties en de verwachte kosten, zo schrijft de gemeente in een memo aan de politiek.