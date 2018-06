Oss zoekt slimste scheikundige tijdens pubquiz voor de chemicus en echte goochemerd

Duizend bloeiende rozen in De Tuinen in Demen

7 juni DEMEN - Na ruim vijftienduizend bloeiende tulpen in de maand mei biedt 'De Tuinen in Demen' komende zondag de aanblik van zo'n duizend rozen die in volle pracht bloeien. Tijdens de jaarlijkse 'Rozendag' aan de Kleine Poelstraat gaat volgens de organisatoren 'alles letterlijk over rozen'.