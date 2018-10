Osse bios kan er na zoveelste renovatie weer jaren tegen

Column Geen enkel glas is leeg bij De Leeuwerik

11:02 De poldervlakte strekt zich uit tot in de wijde omtrek, als een groen biljartlaken onder een hemel waaruit het vaak flink waaien wil. Fietsen wordt daardoor geen pretje, het is vanuit bijna alle hoeken nog een flink eind ook. Café De Leeuwerik ligt formeel in Lithoijen, maar iedereen die er ooit geweest is weet dat er eigenlijk helemaal niks in de buurt is. Toch hebben Leandra en Willem van Wanrooij het ruim twintig jaar lang voor elkaar gekregen om er een succesvolle horeca-onderneming te runnen, zonder ook maar een enkele buur in zicht. Deze week besloten ze een einde te maken aan dat tijdperk om op hun gezin te kunnen focussen.