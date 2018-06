Osse blikgroente kon Zwanenberg redden

Voor het laatst verrijzen de zandsculp­tu­ren in Oss: 'Na vijf keer is het tijd voor wat nieuws'

8:30 OSS - Voor de laatste keer wordt het zandsculpturenfestival in Oss opgebouwd. Daarna trekt het circus definitief verder. Of dat erg is? Welnee, zeggen de organisatie en het centrummanagement.