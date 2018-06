Osse coalitie verbiedt fietsen in centrum tijdens openingstijden winkels

Het verbod op fietsen in het winkelcentrum is een overwinning voor Beter Oss. Joop van Orsouw, die met zijn partij aansluit bij de oude coalitie, heeft op andere vlakken wel wat veren moeten laten. Zo houdt Oss de deur toch op een kier voor de komst van een mestfabriek door de 'nee, tenzij'-opstelling intact te laten. Ook op het gebied van nachttreinen over het goederenspoor verandert niets, ondanks de campagnebeloftes van Beter Oss. In het akkoord staat wel dat er de komende periode tien woonwagenplaatsen bijkomen, en dat een aantal kampjes verplaatst in plaats van verdwijnt. Dat lijkt op het conto van Van Orsouw te komen.

Cameratoezicht

Met het akkoord borduurt de met Beter Oss aangevulde coalitie veelal door op bestaand beleid. Meer maatwerk in de zorg, meer aandacht voor duurzaamheid, meer promotie voor toerisme. Dat er ook meer cameratoezicht komt in het centrum, maakten de partijen al bekend. Hetzelfde geldt voor het positieve gevoel dat heerst bij de aanleg van een noordelijke randweg, die verkeersproblemen in het noorden van de stad moet wegnemen. Om de Singel 1940-1945 al op kortere termijn te onlasten, volgen er eerst tijdelijke maatregelen.

De nieuwe coalitie wil vooral niet alles vooraf dichttimmeren en neemt over een aantal grote onderwerpen pas in de komende jaren besluiten. Die gaan onder meer over de toekomst van theater De Lievekamp, dat ruimte overhoudt na het vertrek van de bieb en het stadsarchief naar nieuwbouw in centrumplan Wal Kwartier. Ook de toekomst van het Golfbad is iets waar de politiek in de komende vier jaar een knoop over wil doorhakken. Voor de nieuwe coalitie is een nieuw bad op een nieuwe locatie bespreekbaar.